Musik in der "Bazillenröhre": Fußgängertunnel in Chemnitz wird zum Konzertsaal

Ein pickepackevolles Programm hält die 22. Chemnitzer Museumsnacht am 13. Mai für alle Nachtschwärmer bereit. Sogar zwei Einrichtungen im Erzgebirge beteiligen sich. Unter dem Motto Perspektivwechsel werden Räume aufgeschlossen, die sonst nicht zugänglich sind. Dazu gehört auch das Bergbaumuseum in Oelsnitz, das erst in einem Jahr öffnet.