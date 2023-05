32. Mozartfest in Chemnitz eröffnet: Preisgekröntes Paranormal String Quartett bedankt sich mit Uraufführung zum Eröffnungskonzert

Was ist eigentlich paranormal? Man sagt das Wort so leichtfertig dahin, aber weiß man es genau? Nun, man versteht darunter Erscheinungen, die mit dem herkömmlichen Verstand und Welt wissen nicht recht zu erklären sind. Insofern hat sich das in München ansässige Paranormal String Quartet schon einen recht kühnen Namen gegeben. Dass es sich bei dem...