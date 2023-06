Mutmaßlicher Ladendieb wird in Chemnitzer Geschäft renitent

Mitarbeitern eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum am Thomas-Mann-Platz ist am Donnerstagmittag ein Mann (36) aufgefallen, der sich mehrere Dosen Katzenfutter im Wert von rund 20 Euro griff und im Rucksack verschwinden ließ. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte, versperrten ihm eine Mitarbeiterin (25) und ein Kunde den...