Nach dem Weihnachts-Hochwasser: Chemnitz baut Netz von Sirenen weiter aus

Zehn weitere Anlagen sollen in den kommenden Jahren errichtet werden. Die Stadt will zudem prüfen, ob wichtige Warn-Durchsagen künftig nicht mehr nur auf Deutsch ausgestrahlt werden. Und was ist mit der neuen Handy-Warnung?

Die Stadt Chemnitz will ihr Netz von Sirenen weiter ausbauen. Zu den vorhandenen 30 digitalen Sirenen und 6 Motorsirenen sollen in den kommenden Jahren etwa 10 weitere hinzukommen, kündigte Feuerwehrchef René Kraus drei Tage nach dem Hochwasser zu Heiligabend im Gespräch mit der „Freien Presse" an. Derzeit werde eine neue Anlage am...