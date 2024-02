Nach Drohung von Mann in Chemnitz: Polizei und Rettungsdienst im Großeinsatz

Der 62-Jährige drohte eine Wohnung in Hutholz anzuzünden. Nachbarn mussten das Haus verlassen.

Chemnitz.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Großeinsatz an die Johannes-Dieck-Straße in Hutholz gerufen worden. In einer Wohnung soll es zu einem Familienstreit gekommen sein. Ein 62-Jähriger Mann soll die hinzugerufenen Einsatzkräfte bedroht und gerufen haben, dass er sich und die Wohnung anzünden wolle.