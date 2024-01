Nach Kollision mit Hauswand in Chemnitz: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Der 75-Jährige hatte am Dienstag auf der Theaterstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auch die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Chemnitz.

Die Kollission mit einer Hauswand an der Theaterstraße am Dienstag ist für den Fahrer eines VW tödlich ausgegangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, starb der 75-Jährige im Krankenhaus. Seine 68-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der Unfall war am Dienstagnachmittag passiert, als der Senior in einer Rechtskurve offenbar wegen gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto sei über einen Grünstreifen gefahren, gegen eine Kurvenleittafel gestoßen, weiter über die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Hausfassade geprallt, heißt es. Die Senioren waren Richtung Hartmannstraße unterwegs, der Unfall passierte kurz nach der Ampel Kaßbergauffahrt. Der Schaden beträgt insgesamt 13.000 Euro. (suki)