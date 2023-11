Nach tödlichem Unfall an Zentralhaltestelle: Polizei schnappt mutmaßlichen Verfolger in Chemnitz

Der Tod eines 20-Jährigen auf der Bahnhofstraße erregte im Oktober viel Aufsehen. Er floh nach einem Streit und wurde von einem Müllwagen tödlich verletzt. Nun wurde einer seiner mutmaßlichen Verfolger verhaftet.

Einer der drei Verfolger im Fall des tödlich verunglückten Pablo wurde am Donnerstagnachmittag von Polizeikräften in der Chemnitzer Innenstadt festgenommen. Der Mann soll am 10. Oktober in einen Streit an der Zentralhaltestelle verwickelt gewesen sein. Er habe mit zwei weiteren Verdächtigen, nach denen weiter gesucht wird, den 20-jährigen,...