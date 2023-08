Naturschutzstation Herrenhaide: Fledermäusen eine Stimme geben

In der Dämmerung erscheinen sie am Himmel und fliegen scheinbar lautlos ihre Bahnen: Fledermäuse. Mit etwas Glück können Gäste am Samstag, 19. August, bei einem Aktionsabend in der Naturschutzstation Herrenhaide die Tiere erleben, die als Vampire einen schlechten Ruf haben. Die Fledermausnacht findet jährlich im August im Burgstädter...