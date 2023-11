Neubau am Chemnitzer Getreidemarkt im Frühjahr fertig: Was wird aus dem Nachbarhaus?

Obdachlosentreff, Politiker-Büros, Spielothek und Rocker-Kneipe: Der DDR-Zweckbau an der Lohstraße hat schon diverse Mieter beherbergt. Der Besitzer hat mit der Fläche neue Pläne.

Es ist wohl eine der letzten Raucherkneipen in Chemnitz, in der es regelmäßig Live-Musik gibt: Das „Hang Over“ an der Lohstraße 2. Männer sitzen mit Bier an der Bar, daneben wird gerade eine Runde Dart gespielt. Jeder kennt hier jeden, es ist wie in einer Wohngemeinschaft. Die Tage der Rockerkneipe sind endlich, das steht fest. Wie viele...