Neue Fenster, Türen und sicherere Rettungswege: Schloss Wolkenburg wird für 825.000 Euro saniert

Einstimmig beschloss der Stadtrat von Limbach-Oberfrohna, das Geld für die notwendigen Arbeiten am Witwenpalais und Rundweg bereitzustellen. Das soll der Sicherheit der Schlossbesucher dienen.

825.000 Euro sollen in die Sanierung und Sicherung des Schlosses Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna fließen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Allein 700.000 Euro sind für die Renovierung des sogenannten Witwenpalais im Schloss vorgesehen. Das Palais wurde 1873 an die ursprünglich frei stehende Ringmauer angebaut. Im...