Neue Grundstücke für Limbach-Oberfrohna: Nachfrage so hoch wie nie

Elf neue Grundstücke sollen im Wohngebiet Am Wasserturm in Limbach-Oberfrohna entstehen. Bis Juli werden dafür die letzten beiden verbliebenen Plattenbauten in dem Wohngebiet weichen. In der vergangenen Woche starteten die Abrissarbeiten. Wie Stadtsprecherin Frances Mildner erklärt, waren die Wohnblöcke bereits seit Längerem leer gezogen. Auf der...