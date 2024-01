Neuer Betreiber für Café Meyers in Limbach-Oberfrohna

Der neue Inhaber ist in der Stadt kein Unbekannter. Er möchte in dem Traditionscafé am Johannisplatz mit einem neuen Konzept überzeugen.

Es wird fleißig gearbeitet am Café Meyers in Limbach-Oberfrohna. Für das Lokal am Johannisplatz hat sich ein neuer Betreiber gefunden. Er ist in der Stadt kein Unbekannter. Sascha Baumann, Inhaber des gleich um die Ecke befindlichen Café Rhino in der Bachstraße, möchte dem Café zukünftig neues Leben einhauchen. Das bestätigte er am...