Neuer Edeka-Markt in Chemnitz Kappel: Eröffnungstermin steht fest

Die schlechte Versorgungslage war seit Jahren ein Ärgernis für die Chemnitzer in diesem Stadtgebiet. Das Ende dieser Lücke ist jetzt in Sicht.

Viele Jahre lang gab es für die Chemnitzer auf dem Kapellenberg keine größere Einkaufsmöglichkeit. Das ändert sich jetzt: Am zweiten November öffnet auf der Neefestraße in Kappel ein Edeka. Wann und zu welchen Öffnungszeiten, gab die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen zunächst nicht bekannt. In dem Markt sollen die...