NSU: Ein Doku-Zentrum in Chemnitz, damit die Wahrheit nicht untergeht - oder geschreddert wird

Manchmal wird der Umfang von Strafakten nicht in der Anzahl ihrer Ordner gemessen, sondern in Litern. 2002 war das so und 2010 - konkret als die Hochwasserereignisse dieser Jahre das Archiv der Staatsanwaltschaft Chemnitz fluteten. Es lag im Keller des Gebäudes Annaberger Straße 79 gleich gegenüber dem Chemnitzfluss. Im Jahr 2010 wurden...