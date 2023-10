Polizei registriert mehrere Einbrüche in Autos im Chemnitzer Stadtgebiet

Diebe haben in den vergangenen Tagen in unterschiedlichen Chemnitzer Stadtteilen an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen, um Beute zu machen.

Am Donnerstagmorgen musste die Polizei mehrere Fahrzeugeinbrüche im Stadtgebiet von Chemnitz registrieren. So schlugen Unbekannte an der Vettersstraße in Bernsdorf bei einem Audi eine Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse. In der Nacht zu Donnerstag zerstörten Diebe die Scheibe eines an der Wilhelm-Raabe-Straße in Altchemnitz abgestellten...