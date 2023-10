Polizei verschärft Präsenz vor jüdischen Einrichtungen in Chemnitz

Für das Wochenende ist am Karl-Marx-Kopf eine propalästinensische Kundgebung angemeldet worden. Die Chemnitzer Polizei ist in Alarmbereitschaft. Wer die Anmelder sind und wie die Ordnungshüter vorgehen.

Seit dem Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am Wochenende sieht sich die Polizei in Chemnitz mit einer neuen Situation konfrontiert. Zwar wurde der Schutz jüdischer Einrichtungen in der Stadt schon länger intensiviert, laut Polizeisprecherin Jana Ulbricht ist dieser nun aber verschärft worden. Zu Details dieser...