Public Viewing zur Handball-EM: Kulturkeller in Limbach-Oberfrohna öffnet seine Türen für Fans

Ab dem 10. Januar können alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auch in Limbach-Oberfrohna live verfolgt werden.

Fans der Handball-Europameisterschaft kommen in diesem Jahr im Kulturkeller in Limbach-Oberfrohna auf ihre Kosten. Dort findet ab dem 10. Januar zu jedem Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft ein Public Viewing statt. Start ist am 10. Januar um 20.30 Uhr mit dem Spiel Deutschland gegen die Schweiz. In der gemütlichen Atmosphäre des...