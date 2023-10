Raub bei McDonald’s in der Chemnitzer City: Zwölfjähriger unter Verdacht

Der Vorfall ereignete sich unter Jugendlichen an der Zentralhaltestelle. Die Polizei brauchte nicht lange, um einen der Täter zu stellen.

In der Nacht zu Montag haben zwei Jugendliche gegen 23 Uhr den McDonald’s an der Zentralhaltestelle betreten. Die 16-Jährigen bestellten sich Essen im Wert von etwa 15 Euro. Selbst hatten sie davon aber nichts. Kurz darauf kamen vier Jugendliche herein, darunter eine junge Frau. Zwei setzten sich laut Polizei zu den beiden. Einer drohte und...