Reifen an Vereins-Auto zerstochen: CFC-Geschäftsführer geht nicht von gezieltem Anschlag aus

Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Chemnitzer FC vier zerstochene Reifen an einem der Firmenfahrzeuge und Schmierereien an einem Stromkasten auf dem Stadiongelände. Es wurde Anzeige erstattet.

Es kommt keine Ruhe rein bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC. Erst tritt der Vorstand nach Vorwürfen der Misswirtschaft zurück, dann fehlt der für die Planung des Regionalligakaders zuständige Sport-Geschäftsführer wegen einer Krankschreibung, dann verletzt sich mit Robert Zickert einer der wenigen verbliebenen Leistungsträger der...