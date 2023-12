Rotes Kreuz bietet in Chemnitz Sondertermine für Blutspende zur Weihnachtszeit

Auch in der Weihnachtszeit werden weiterhin Blutspenden gebraucht. Um es Spendenwilligen einfach zu machen, hat das DRK jetzt auch zusätzliche Termine im Angebot.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) benötigt auch in der Weihnachtszeit Menschen, die Blut spenden, um damit die Versorgung von Patienten gewährleisten zu können. Auch aus diesem Grund sind dieses Jahr nicht nur Sonderblutspende-Termine am Dienstag, 26. Dezember, im Angebot, sondern auch bereits am Samstag, 23. Dezember. Auch in der Zeit bis zum...