Schäferhunde auf dem Laufsteg in Burgstädt

Am Sonntag findet die 32. Taurastein-Zuchtschau statt. Etwa 40 Vierbeiner werden bewertet. Erstmals ist ein bekannter Zuchtrichter dabei.

Etwa 40 Deutsche Schäferhunde stellen sich am Sonntag bei der 32. Taurastein-Zuchtschau dem Zuchtrichter vor. Erwartet werden Teilnehmer aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern, sagt der Chef des Hundesportvereins, Danny Scheithauer. Ab 8.30 Uhr können Gäste auf dem Vereinsgelände an der Taurasteinstraße 5 in Taura unweit des...