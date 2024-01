Schnee und Glätte in Chemnitz: Zwei Verletzte bei Unfall im Lutherviertel – CVAG meldet Verspätungen im gesamten Netz

Der anhaltende Schneefall sorgt weiterhin für Behinderungen. Bei Bus und Bahn kann es weiterhin auf allen Linien zu Verzögerungen kommen.

Aufgrund von Glatteis und Schnee ist es am Donnerstag auf vielen Linien der CVAG zu Verspätungen oder veränderten Linienführungen gekommen. In den frühen Morgenstunden konnten zwischenzeitlich aufgrund der Witterungsbedingungen einzelne Haltestellen der Linie 31 und 82 auf dem Kaßberg gar nicht angefahren werden. Am Nachmittag teilte die CVAG...