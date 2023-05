Schüsse bei Polizeieinsatz in Chemnitz: "Es war wie im Fernsehen"

Was ist denn hier schon wieder los? Die Frau mit den grell gefärbten Haaren macht einen besorgten Eindruck. Sie will am Mittwochnachmittag in Schloßchemnitz ihre Tochter aus der Luisenschule abholen, doch Polizeifahrzeuge versperren ihr den Weg. Ungute Erinnerungen kommen hoch: Vor nicht allzu langer Zeit hat es in der Gegend gebrannt, da sah die...