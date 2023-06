Schweißerbrillen, Zahnräder und Zylinder: Im Industriemuseum fallen Steampunk und eine runde Zahl zusammen

Zurück in die Zukunft heißt es am Sonntag in Chemnitz. Museumsleiter Jürgen Kabus erklärt, was auf dem Programm steht. Außerdem erwartet das Haus den eine millionsten Besucher. Und auf den wartet etwas Besonderes.

War die Zukunft in der Vergangenheit besser? Im Grunde beschäftigen sich die Anhänger des Steampunks mit dieser Frage. Wie stellten sich zum Beispiel Jules Verne und seine Zeitgenossen die Zukunft vor? Steampunker erschaffen mit ihren Kreationen Apparate und Konstruktionen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen könnten. Sie kleiden sich ähnlich... War die Zukunft in der Vergangenheit besser? Im Grunde beschäftigen sich die Anhänger des Steampunks mit dieser Frage. Wie stellten sich zum Beispiel Jules Verne und seine Zeitgenossen die Zukunft vor? Steampunker erschaffen mit ihren Kreationen Apparate und Konstruktionen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen könnten. Sie kleiden sich ähnlich...