Sexuelle Belästigung von zwei 14-Jährigen in Chemnitz: Blonder Mann vermutlich in beiden Fällen der Täter

Zwei 14-jährige Mädchen sind in Chemnitz offenbar Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Gegen 15.40 Uhr stieg die eine 14-Jährige an der Haltestelle Stadlerplatz in Bernsdorf aus der Straßenbahn. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen. Unter dem Vorwand, dass er an einer Krankheit leide und darüber mit jemanden sprechen wolle,...