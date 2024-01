So entstehen Nachrichten: Redaktionsführungen in Chemnitz

Im Februar und März bietet die „Freie Presse“ wieder Führungen durch das Medienhaus an. Auch zu den digitalen Angeboten wird informiert.

Wie entstehen Artikel, wie kommen Nachrichten auf die Homepage der „Freien Presse“ und wie in die gedruckte Zeitung? Um all diese Fragen zu klären, bietet die „Freie Presse“ im Februar und März Redaktionsführungen an und berät Leser zu digitalen Angeboten. Am 7. und 28. Februar sowie am 6. März werden die Führungen jeweils ab 16.30...