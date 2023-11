Wie arbeitet die „Freie Presse“? Redaktionsführung in Chemnitz

Ende November bietet die „Freie Presse“ wieder einen Blick hinter die Kulissen an und berät Leser zu digitalen Angeboten.

Chemnitz.

Was passiert, bevor eine Meldung online geht oder die Zeitung auf dem Frühstückstisch liegt? Wer sind die Menschen dahinter und wo arbeiten sie? Antworten auf diese Fragen bietet Ende November eine Redaktionsführung. Die Führung findet am 29. November statt und konzentriert sich auf die Lokalredaktion Chemnitz. Danach erhalten die Teilnehmer in der Geschäftsstelle eine Beratung zu den digitalen Angeboten der „Freien Presse“. Interessenten können dazu ihr Tablet oder ihr Smartphone mitbringen. Die Plätze für die Redaktionsführungen sind begrenzt. Anmeldung unter gschemnitz@freiepresse.de oder telefonisch unter 0371 656 12511. Treff ist um 16 Uhr in der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ in der Brückenstraße 15. (sesa)