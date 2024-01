Sparkasse Chemnitz startet mit 300.000 Euro Förderung ins Neue Jahr

Zusätzlich legt die Sparkasse einen 100.000-Euro-Spendentopf auf der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ an, um Kulturhauptstadt-Projekte weiter zu stärken.

Rund 200.000 Euro sollen bereits in den kommenden Tagen an verschiedene Initiativen in der Region für ihre Vereinsarbeit 2024 ausgezahlt werden. Die Vielfalt der unterstützten Projekte reicht laut Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Kreuzkamp von Musik-, Geschichts-, Bergbauvereinen bis hin zu sozialen Initiativen und Kindervereinigungen.