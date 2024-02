Sport, Handwerk und Herz – männliche Erzieher erobern Hartmannsdorfer Kita

Erzieher Tobias Kluge übt mit Maja aus der zweiten Klasse in den Winterferien in der Kita „Crazy Kids“ in Hartmannsdorf das Pfeil- und Bogenschießen. In der Einrichtung des Freundeskreises „Indira Gandhi“ gibt es zwei Erzieher. Damit liegt die Einrichtung im Trend. Bild: Andreas Seidel