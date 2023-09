Sportplatz auf dem Dach: Warum eine neue Grundschule auf dem Chemnitzer Kaßberg Malte Ziegenhagen eine Nasenlänge voraus ist

Über 15 Millionen Euro sind in die neue Grundschule geflossen. Bei den Bauarbeiten musste ein altes Schulgebäude mit einem Neubau verbunden werden.

Malte Ziegenhagen, ehemaliger Kapitän der Niners, plant mit der Sanierung der ehemaligen Schleifmaschinenfabrik an der Zwickauer Straße den ersten Basketballplatz auf einem Dach in Chemnitz. Aber vielleicht überholt ihn Schulleiterin Doreen Contassot. In ihrer Schule gibt es bereits einen Sportplatz auf einem Turnhallen-Dach. Der...