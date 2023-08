Straßenbahnunfall in Chemnitz: Opfer gestorben

Eine Woche nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein 53-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Mann hatte am Mittwoch vergangene Woche gegen 21.30 Uhr die Gleise an der Haltestelle Lutherstraße überquert, als eine Straßenbahn der Linie 2 (Fahrer 58) in stadtauswärtiger Richtung...