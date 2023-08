Streetart: Die Hallenkunst kehrt 2025 nach Chemnitz zurück

Banksy kommt nach Chemnitz! Die Sensation sorgte Ende 2010 für Aufregung. Der berühmte englische Graffiti-Künstler zeigt sich doch grundsätzlich nie in der Öffentlichkeit. So war er dann auch in Chemnitz nicht zu sehen, wohl aber ein Film über ihn. Der Marketing-Gag für das Projekt Hallenkunst war gelungen.