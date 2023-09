Streik-Aufruf bei Aldi, Kaufland, Netto und H&M in Region Chemnitz-Zwickau

Die Arbeitnehmer sollen am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. In Zschopau ist eine zentrale Versammlung der Gewerkschaft Verdi geplant.

Um ihren Forderungen nach mehr Gehalt und Lohn für die Beschäftigten im Einzelhandel Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag zum Streik aufgerufen. Die Mitarbeiter bei Kaufland, H&M, Netto, Aldi und Primark werden in den Regionen Leipzig sowie Chemnitz-Zwickau gebeten, in den Streik zu treten. Um 10 Uhr erwarte man 180...