Teure Sneaker geraubt: Chemnitzer Kriminalpolizei sucht jugendlichen Täter

Einem 15-Jährigen wurden in der Sachsenallee 300 Euro teure Nike-Schuhe gestohlen. Zeugen sollen bei der Tätersuche helfen.

Chemnitz.

Einem 15-Jährigen sind 300 Euro teure Nike-Sneaker geklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Jugendliche am Samstagabend gegenüber der Sachsenallee auf. Ein unbekannter Jugendlicher kam dann auf ihn und seine Freunde zu, unterhielt sich mit ihnen, ging dann in das Einkaufscenter. „Er forderte den 15-Jährigen auf, mitzukommen und zog ihn dann in eine Ecke, wo er ihn durchsuchte und aufforderte, seine Schuhe auszuziehen“, so ein Sprecher. Schließlich wurde er festgehalten und der Unbekannte nahm ihm die Schuhe ab. Der Geschädigte blieb unverletzt. Täterbeschreibung: Etwa 1,75 Meter groß, 15 bis 16 Jahre alt, schwarze Jeans und Daunenjacke. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0371/387-3448 entgegen. (aed)