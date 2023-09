Töpfern statt sonnen – Kreativtourismus als Trend

Mehr als eine Modewelle ist die Tendenz, sich um Urlaub kreativ zu betätigen. Fachleute diskutieren in Chemnitz mit Anbietern und Künstlern die Potenziale dieser Freizeitgestaltung.

Eine junge Frau fährt mit einem seltsamen elektrischen Gerät über eine aufgespannte Stoffbahn und hinterlässt damit eine Spur aus farbigen Wollfäden. Wiete Sommer ist Textilkünstlerin, und was sie tut, nennt sich Tuften. Am Ende der Arbeit ist ein Wandteppich entstanden. In ihrem Dresdener Atelier bietet sie Kurse in der Technik des...