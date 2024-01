Transporter demoliert Ampel und Bus in Chemnitz - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Schaden von 20.000 Euro hinterlassen. Auch ein Busfahrer soll leicht verletzt worden sein.

Chemnitz. Gleich mehrere Schäden an einer Ampel, einer Laterne und an einem Bus hat ein Unbekannter mit seinem Transporter am Freitagabend auf der Limbacher Straße hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, soll er auf Höhe der Einmündung Ernst-Heilmann-Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei kollidierte der Transporter mit dem Mast einer Ampelanlage und anschließend mit einer Straßenlaterne. Anschließend streifte der Transporter einen vorausfahrenden Linienbus. „Der Fahrer des Linienbusses wurde leicht verletzt“, so die Polizei.

Der Transporter fuhr über die Straße Am Stadtgut weiter, passierte einen für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrten Weg und bog nach rechts in den Gutsweg ein. „Aufgrund der Beschädigungen an der Ampelanlage, der Straßenlaterne und dem großflächigen Trümmerfeld kamen unter anderem das Tiefbauamt und die Straßenreinigung zum Einsatz. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.“

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen Fiat Ducato mit Pritschenaufbau in der Farbe gelb/braun mit einem Logo an der Seite, auf welchem Ziegelsteine zu sehen sind. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der Front aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Freitagabend um 19.30 Uhr ereignet hat. Wer Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 0371-87400 bei der Autobahnpolizeirevier Chemnitz melden. (cma)