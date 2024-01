Über 70 Aktionen: TU Chemnitz stellt sich Studieninteressierten vor

Die Chemnitzer Uni lädt am 11. Januar zum Tage der Offenen Tür. Zuletzt hatte sie mit stark sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen.

Wer sich über ein Studium an der Technischen Universität Chemnitz informieren möchte, hat in der kommenden Woche Gelegenheit dazu. Am 11. Januar veranstaltet die TU einen Tag der offenen Tür. Von 9 bis 14 Uhr stehen im Zentralen Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße 90 Studierende, Professoren und Dozenten Frage und Antwort. Zudem gibt...