Über einen Zwillingsboom und das allererste Neujahrsbaby in Chemnitz

Damian Tayler war am Neujahrstag das erste Baby, das in Chemnitz zur Welt kam. Michelle Walther gebar ihren Sohn im DRK Krankenhaus Rabenstein, der meistfrequentierten Geburtsklinik. Ein Blick in die Jahrestatistik.

Damian Tayler kam kurz nach Mitternacht am Neujahrsmorgen im DRK Krankenhaus zur Welt. Einen Tag später lächelt Mama Michelle Walther (23) in die Kamera der Fotografen beim anberaumten Pressetermin. Es folgten drei weitere Geburten am Neujahrstag in der Klinik: ein Junge und zwei Mädchen.