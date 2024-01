Überfall auf Chemnitzer Bierbrücke: Unbekannte rauben 30-Jährigen aus

In der Silvesternacht ist ein Mann überfallen worden. Er konnte danach aber selbst zur Polizei gehen.

In der Silvesternacht um 3.30 Uhr ist ein 30 Jahre alter Mann auf der Bierbrücke überfallen worden. Die Brücke verbindet die Straßen An der Markthalle und Fabrikstraße. Nach Angaben der Polizei wurde er von zwei Unbekannten angesprochen. Unvermittelt habe einer der Männer an seiner Umhängetasche gerissen, woraufhin er stürzte. Im Anschluss...