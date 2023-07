Uhrenfirma Zeitauktion: Wo in Chemnitz die Zeit zum Luxus wird

Ein alter Mann mit Lupe im Auge, in der einen Hand das Uhrwerk einer Taschenuhr, in der anderen eine Pinzette. Diese Vorstellung von Uhrmachern passt für die Firma Zeitauktion aus Rabenstein nicht. Jakob Füchtner ist 19 Jahre alt, sportlich gekleidet und sitzt in einer hellen Werkstatt mit Uhrmacherinnen an der Oberfrohnaer Straße. Vom...