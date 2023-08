Ukrainer feiern in Chemnitz den Unabhängigkeitstag

Vor eineinhalb Jahren begann der Krieg gegen das Land. In der Innenstadt versammeln sich mehrere Hundert Menschen.

An ihrem Unabhängigkeitstag - exakt eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 - feiern die in Chemnitz lebenden Ukrainer und Ukrainerinnen am Donnerstagabend ihr Land. Mehrere Hundert von ihnen sind auf dem Markt am Rathaus zusammengekommen. Viele Frauen tragen bestickte Blusen, so mancher Mann ein besticktes Hemd. Sie haben die...