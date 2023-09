Unbekannte beschmieren Mauer am jüdischen Friedhof in Chemnitz

Die Täter haben mutmaßlich in der Nacht zum Samstag zwei Schriftzüge angebracht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem jüdischen Friedhof in Chemnitz ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde mutmaßlich in der Nacht zum Samstag die Außenmauer der Begräbnisstätte beschmiert, konkret im Bereich nahe des Zufahrtsweges zum Parkplatz der Kleingartenanlage „Kappler Hang“ an der...