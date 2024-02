Unbekannter Mann attackiert am helllichten Tag in Chemnitz eine Frau – Die Polizei sucht Zeugen

Der Übergriff geschah am Montag gegen 10 Uhr an der Straße der Nationen nahe des Wilhelm-Külz-Platzes.

Chemnitz.

Bei der Suche nach einem Mann, der am helllichten Tag in Chemnitz eine Frau attackiert hat, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Polizei war am Montag gegen 10 Uhr eine 56-Jährige auf der linken Gehwegseite der Straße der Nationen gelaufen, als ihr in Höhe des Wilhelm-Külz-Platzes ein Unbekannter unvermittelt von hinten mit der Hand ins Gesicht griff. Die Frau wehrte sich, schlug mit einem kleinen Beutel nach dem Angreifer und schrie diesen an. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich ein Flixbus und ein dunkles Auto an der Ampelkreuzung Straße der Nationen/Wilhelm-Külz-Platz, die verkehrsbedingt anhielten. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Pkw schien die Situation bemerkt zu haben und hupte. Der Täter ließ infolgedessen von der 56-Jährigen ab und ging stadtauswärts davon.