Vermisste 13-Jährige aus Chemnitz aufgegriffen

Seit Freitag hatte die Polizei nach der Teenagerin gesucht.

Chemnitz. Seit Freitag hatte die Polizei nach einer 13 Jahre alten Teenagerin aus Chemnitz gesucht. Nun hat die Polizeidirektion die Öffentlichkeitsfahnung beendet. Nach Polizeiangaben wurde die 13-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung in Lugau (Erzgebirgskreis) wohlbehalten aufgefunden.

Die Jugendliche hattte am Freitagmorgen ihr Zuhause in der Chemnitzer Yorckstraße verlassen und war vermutlich am Omnibusbahnhof in einen Bus gestiegen. (erle/tka)