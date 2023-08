Viktorianisches Frühstück: Läuft Wolkenburg Leipzig den Rang ab?

Höhepunkt zum Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist ein Picknick im Clara-Zetkin-Park. Nun trifft sich die Szene erstmals im Schloss Wolkenburg. Mehr als 1000 Gäste feiern – aber anders als in Leipzig.

Wurst, Schinken, Käse, Brot, Obst und Gemüse – der Engländer mag ein üppiges Frühstück. Das wusste bereits der Adel im viktorianischen Zeitalter, also der Regierungszeit von Königin Viktoria von 1837 bis 1901. Auf einen Teil dieser Zeit geht auch die Steampunk-Bewegung zurück, die am Wochenende erstmals in und um Schloss Wolkenburg das...