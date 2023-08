Viktorianisches Frühstück und Draisinenfahrt: Steampunk möchte Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna erobern

Mit dem „Steam and Fire“-Festival soll in der Stadt eine neue Veranstaltung etabliert werden. Was zunächst als regionales Event geplant war, sorgt mittlerweile auch international für Interesse.

Als eine Zeit, in der alles möglich schien und in der die Dampfkraft und der Innovationswahn die Welt eroberten – gepaart mit einem Hauch von Punk, Revolution und Provokation. So beschreibt Detlef Apolinarski die Ära des Steampunks. Genau diese revolutionäre Zeit möchten Apolinarski und das Team der Leader-Region Schönburger Land gemeinsam... Als eine Zeit, in der alles möglich schien und in der die Dampfkraft und der Innovationswahn die Welt eroberten – gepaart mit einem Hauch von Punk, Revolution und Provokation. So beschreibt Detlef Apolinarski die Ära des Steampunks. Genau diese revolutionäre Zeit möchten Apolinarski und das Team der Leader-Region Schönburger Land gemeinsam...