Wandergesellen auf Schloss Wolkenburg: Drei Jahre ohne Handy, Geld und Unterkunft – warum junge Leute auf Wanderschaft gehen

50 Gesellen auf der Walz arbeiten derzeit in Limbach-Oberfrohna. Darunter auch eine 26-jährige Schmiedin aus dem Harz. Wie sicher fühlt sie sich bei ihren Reisen? Und was bedeutet für sie Luxus?

Ein eigenes Zimmer, in dem man die Tür hinter sich schließen kann. Das ist für Meta Högg Luxus. Seit zweieinhalb Jahren ist die 26-jährige Schmiedegesellin auf traditioneller Wanderschaft. Zu Fuß oder per Anhalter ist sie seitdem weltweit unterwegs auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, an dem sie neues Wissen in ihrem Handwerk erlernen...