Warum eine Augenärztin aus Chemnitz auf Sansibar operiert

Vom deutschen Winter nach zwölf Stunden Flug in das tropische Klima Sansibars: Doch das Wetter war für Augenärztin Dr. Hanna Pecold, ihren Mann Peter Sanders und Ben Kroschke, Medizinischer Fachangestellter in Pecolds Praxis auf dem Kaßberg, nur eine von vielen Herausforderungen an der südostafrikanischen Küste. Ende Februar hatte sich das Trio...