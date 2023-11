Warum Eisschnellläufer Nico Ihle und über 500 andere Sachsen jetzt Polizist werden

164 Frauen und 346 Männer sind in der Messe Chemnitz mit einem Eid offiziell in den Polizeidienst aufgenommen worden. Das sind 100 weniger als im vergangenen Jahr, was weniger mit dem Interesse an der Ausbildung zu tun hat.

Nahezu geräuschlos mit einem Elektro-VW der Polizei wurde Sachsens Innenminister Armin Schuster bei der Vereidigung der neuen Polizeischüler direkt vor die Bühne der Chemnitzer Messe gefahren. Seine Motivationsrede vor den 164 Frauen und 346 Männern, die im September in Chemnitz, Schneeberg, Leipzig und Bautzen ihre Ausbildung begonnen haben,