Wegen Abrissarbeiten bei Gienanth: Schönherrstraße in Chemnitz vorübergehend gesperrt

Bislang konnte der Autoverkehr stadteinwärts an der abgebrannten Gießerei an der Schönherrstraße vorbeirollen. Doch am Dienstag stehen dort Autokräne. Die Buslinie 23 muss deshalb umgeleitet werden, die Haltestellen Schönherrpark, Nordstraße und Eckstraße entfallen. Laut Stadtverwaltung soll die eine Spur der Schönherrstraße am späten...